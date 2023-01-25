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Політика / Війна / Суспільство

Заступником Єрмака в ОП призначено Кулебу

22:25, 25 січ 2023
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Колишній очільник Київської ОВА Олексій Кулеба став заступником керівника ОП України. Раніше цю посаду обіймав Кирило Тимошенко, який напередодні написав заяву про звільнення.

Олексій Кулуба народився 8 серпня 1983 року у місті Києві.

У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «міжнародна економіка», кваліфікація магістра з міжнародної економіки. Кандидат наук з державного управління.

01.2005 – 11.2005 роки – менеджер комунального підприємства Київської обласної ради «КИЇВ-МЕДІА», м. Києва.

11.2005 – 11.2008 роки – аспірант Національної академії державного управління при Президентові України.

2008-2010 роки - тимчасово не працював.

2010-2011 роки – старший викладач кафедри організації самоврядування ПАТ «Вищий навчальний заклад» Міжрегіональна Академія управління персоналом», м.Київ.

2011-2014 роки – займався підприємницькою діяльністю.

2014 – 2015 роки – помічник депутата Київської міської ради (на громадських засадах).

2015-2016 роки – займався підприємницькою діяльністю.

2016 -2017 роки – радник генерального директора комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м.Києва «Плесо» (на громадських засадах).

2018-2019 роки - директор ТОВ «Asper Естейт», м.Київ.

2019 – 2020 роки - директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

З січня 2021 року по лютий 2022 року - перший заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

З лютого 2022 року по 24 січня 2023 року обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

З 24 січня 2023 року обіймає посаду заступника голови Офісу президента.


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