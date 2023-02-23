Борис Джонсон може претендувати на посаду генсека НАТО

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що претендує на посаду генерального секретаря НАТО. Про це він сказав в етері національного телемарафону.

"Коли я очолю НАТО? Чудова думка. Знаєте, якраз дуже вдала. Хочу наголосити, шановні друзі, що такий задум є, і хай ніхто не забуває, що такий кандидат (на посаду генсека НАТО, — ред.) у запасі є. Цього разу, я думаю, мені поталанить", – сказав Джонсон.

Експрем'єр Британії зазначив, що не погоджується з пропозицією колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі призначити наступним генсеком НАТО представника ЄС.

"Думаю, що є інші кандидати за межами Євросоюзу. Не конче то має бути ЄС. Я себе, звісно, розглядаю як кандидата. Це добра і важлива посада. Треба сказати, що ми маємо Альянс міцний і жвавий як ніколи. До нас приєднуються Швеція і Фінляндія. І ми бачимо, що українське членство – це перспектива. Путін розвінчав усі аргументи проти вступу України в НАТО", – сказав він.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг перебуває на посаді з 1 жовтня 2014 року і час його повноважень збіг ще торік, але через вторгнення РФ в Україну він залишився на посаді до 30 вересня 2023 року.

Джерело: Суспільне Новини