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Спадок в Україні зі США отримав не тільки Залужний

22:03, 25 січ 2023
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Спадок в Україні від Степанця отримав не лише головнокомандувач ЗСУ Залужний.

Спадок в Україні від Степанця отримав не лише Залужний, а й Український католицький університет і Києво-Могилянська академія.

Український католицький університет у Львові отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця в розмірі 2 млн дол.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила проректор УКУ Наталія Климовська.

«В грудні 2022 року до нас звернулася юридична фірма, яка повідомила, що ми отримали у спадок від Григорія Степанця 2 млн дол. Зараз надходить багато повідомлень від шахраїв чи жартівників, що ви стали власниками маєтку чи великої суми. Ми так і подумали. Бо цього донора не знали ніколи, сприйняли, що це якийсь жарт», – сказала Климовська.

Проте, за словами проректора, перевіривши репутацію і переконавшись, що це дійсно поважна юридична контора, в УКУ відповіли на лист. І вже на початку 2023 року університет отримав кошти.

«Ми отримуємо часом спадки, і це є дуже хороша традиція за кордоном, але цей був найбільшим. Ми дізналися, що в нього є донька, і написали їй листа, щоб довідатися, чому саме він обрав УКУ, як краще вшанувати пам'ять жертводавця та використати гроші», – додали в УКУ.

В університеті наголошують, що умови, куди потрібно скерувати кошти, в документі не було. Рішення про використання значних сум коштів в університеті приймає сенат – наглядова рада.

«Крім нас у списку спадкоємців з України був ще один університет (Києво-Могилянська академія - ред.), і це показує, що жертводавець вірить в українську освіту. Ми думаємо, що оцей факт, що пан Григорій перерахував гроші Залужному, освіті показує, що він вболівав за Україну, її нинішніх лідерів та виховання нових, які будуть відбудовувати у майбутньому», – акцентувала проректор.

Український католицький університет – приватний науковий та навчальний богословський заклад у Львові. Засновником сучасного УКУ є Фонд св. Климентія, кінцевим бенефіціаром якого є вл. Борис Гудзяк, а засновниками є також Ганна Козак та Мирослав Маринович. Університет об’єднує багатотисячну спільноту жертводавців по всьому світу, зокрема у діаспорі.

Григорій Степанець помер 24 жовтня 2022 року в місті Редмонд (штат Вашингтон, США), через день після смерті дружини, на 84 році життя.

За інформацією ЗМІ, Степанець працював у Microsoft з кінця 1980-х, коли переїхав з СРСР у США.

Народився він у квітні 1938 році у Вінниці. Батько Григорія Степанця загинув під час Другої світової війні і наступу німецької окупаційної армії в жовтні 1941 року. Григорія з матір'ю евакуювали на Урал, де вони зазнали голоду та інших випробувань.

Степанець навчався у Московському державному університеті імені Ломоносова, де отримав ступінь магістра з математики та хімії, а також ступінь кандидата наук з фізичної хімії. Чоловік вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами.

Джерело: Укрінформ


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