Футболіст з Сенегала зробив своє рідне село сучасним і процвітаючим

30-річний Садіо Мане, сенегальський футболіст мюнхенської «Баварії», кардинально трансформував рідне село Бамбалі.

За останні роки він профінансував будівництво лікарні, школи та почав платити 70 євро щомісяця усім жителям. Також футболіст відкрив у Бамбалі поштове відділення та провів мережу 4G.

«Я голодував, працював у полі, грав босоніж і не ходив до школи. Тепер я можу допомагати людям. Мені не потрібно демонструвати розкішні автомобілі, будинки, літаки. Я вважаю за краще, щоб мої люди отримували частину того, що дало мені життя», — розповідає футболіст.

Джерело: Алгоритм/Реддіт українською