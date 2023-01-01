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Кількість повітряних тривог за рік в Україні склала майже 15 тисяч

20:20, 01 янв 2023
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У 2022 році в Україні пролунало близько 14 870 повітряних тривог, за даними волонтерського сайту alerts.in.ua.

Найбільша кількість тривог була у Харківській області — 1 558. Найменша — у Луганській області (там вона увімкнена постійно).

Далі слідують Донецька (1294), Запорізька (1235) та Дніпропетровська (1190). Найменше тривог оголошувалося на Західній Україні – у Закарпатській (202), Чернівецькій (222), Івано-Франківській (253) та Львівській (254) областях. Київ із 638 тривогами – у середині списку.

А у ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва “Shahed-131/136”, інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА.

"Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році. Зіпсувати свято українцям не вийшло! Воїни Повітряних Сил вітають незламну націю з Новим 2023-м роком! Разом – до перемоги!", - йдеться в повідомленні.

Джерело: УНН



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