Результати виборів у Чехії: Україні пощастило?

Чехія – одна із найнадійніших союзників України у протидії агресії РФ, цей курс має посилитися після перемоги на останніх президентських виборах відставного генерала Петра Павела.

Відставний генерал, колишній голова військового комітету НАТО Петр Павел виграв президентські вибори у Чехії. У другому турі виборів 61-річний генерал обійшов суперника, колишнього к Андрія Бабіша.

Чому такий результат є дуже позитивним для України?

Вибори в Чехії стали першими, де тема війни в Україні посіла центральне місце, відкинувши на другий план більшість питань національного порядку денного. Петр Павел вперше балотувався на пост президента. Йому вдалося зробити найкращу з можливих військових кар'єр – він досяг посади голови Генерального штабу Чехії. При цьому Павел – бойовий генерал. Найбільш яскравим епізодом його військової кар'єри є участь у миротворчій місії в Югославії у 1993 році – тоді чехословацький батальйон, яким він, як підполковник, керував під ворожим вогнем, зумів провести евакуацію з французької військової бази Карін. Було врятовано 55 французьких військовослужбовців. За цю місію Павела нагородили французьким військовим хрестом, а потім став офіцером Ордену почесного легіону.

З 2015 по 2018 роки генерал Павел обіймав посаду голови Військового комітету НАТО – друга посада в Альянсі після генсека. Такої високої посади в НАТО не обіймав жоден громадянин Ні Чехії, ні іншої держави Центральної та Східної Європи.

Перебування Павела на посту НАТО збіглося з анексією Криму та початком війни на Донбасі. Генерал постійно наголошував на тому, що путінська РФ є більшою загрозою вільному світу, ніж ІДІЛ, і підтримував допомогу Україні, у тому числі надання зброї.

Посада в НАТО – щось "гібридне" між суто військовою посадою та роботою політика. Не дивно, що одразу після відставки з військової служби Петр Павел почав розглядатись як потенційний кандидат у президенти. І хоча до минулого року він ніколи не підтверджував цього, останніх п'ять років він явно готувався до переходу до політичної діяльності.

Павел вже оголосив: хоча свій перший міжнародний візит на президентській посаді він планує здійснити до Словаччини, після цього разом із словацькою колегою Зузаною Чапутовою планує візит до України. Тому підтримка України Чехією, і так дуже значуща, не просто збережеться, а й посилиться.

Павел вважає, що Росія має програти, а для цього Україні потрібно більше постачання зброї. Крім того, він підтримує вступ нашої країни до НАТО.

"Усі ми хочемо, щоб Росія зазнала поразки в Україні, щоб було відновлено її територіальну цілісність у початкових межах, щоб Росія компенсувала збитки, а військові злочинці постали перед судом. Питання, що з цього можна досягти. Думаю, успіхом буде відновлення територіальної цілісності України мінімум на стан до 24 лютого 2022 року", - заявляв Петр Павел

"Необхідно пояснювати людям, що підтримка України є єдиним можливим шляхом і що нам необхідно висловити солідарність, – говорив Петро Павел. – Той тип міжнародних відносин, на якому намагається наполягти Росія в Україні, не на користь Чеської Республіки, тому припустити, що не так далеко від чеських кордонів порушуються правила, неможливо".

Джерело: Кореспондент