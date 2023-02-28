НАЗК внесло компанію Metro Cash & Carry у список міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло компанію Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалене через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність в Росії.

Окрім того, що компанія продовжує сплачувати податки, тим самим підтримуючи військову машину РФ, керівництво компанії напряму займається транспортуванням російського газу до Центральної та Східної Європи, поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста. Metro також не відмовилася приймати оплату картками "Мір" Сбербанку та продовжує реалізовувати нові проекти у Росії.

Мета НАЗК — зробити так, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із державою-терористом РФ і вони закрили свій бізнес в Росії. Інститут репутації відіграє зараз ключову роль у світі міжнародних корпорацій.

До речі, саме компанія Метро була першою, яку пограбували так звані "дреерівці" у окупованому російськими найманцями Донецьку у 2014 році. Але, видно, нічому це не навчило.

Джерело: Оперативний ЗСУ