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У Латвії на концерті "Присвята Україні" зібрали майже 400 тисяч євро для ЗСУ

22:12, 27 лют 2023
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У Латвії 24 лютого на благодійному концерті «Присвята Україні» зібрали 385 тисяч євро пожертв для Збройних сил України. Про це повідомила організатор концерту Сігне Нігале, пише Delfi.

Так, на концерті виступили 170 музикантів, а його основною метою був збір коштів для допомоги Україні у війні, яку проти неї веде росія. Артисти та творча група організаторів взяли участь у проведенні концерту безоплатно, а всі пожертвування будуть передані українській армії.

«У нас не буде другого шансу зупинити війну в Україні, у нас не буде другого життя, у нас не буде другого шансу написати цю сторінку історії. Дякую всім, хто надавав підтримку досі й продовжує надавати. Продовжимо збирати кошти!» — сказав один із засновників фонду «Підприємці за мир» Крістоф Блаус.

Латвія є однією з країн, яка надала Україні найсуттєвішу підтримку у відсотковому співвідношенні щодо свого ВВП.

Зокрема, Латвія поставила Україні озброєння та спорядження, безпілотники, провіант, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітні ракети Stinger. Також країна вирішила передати  4 гелікоптери, гаубиці M109 та іншу зброю.

Згідно з опитуванням дослідницького центру SKDS, яке проводили у грудні 2022 року, 56% жителів Латвії заявили, що з 24 лютого робили пожертви для України або українських біженців.

Джерело: Громадське


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