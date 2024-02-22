Як правильно спорядити мобілізованого до лав ЗСУ - поради досвідчених воїнів

Війна примусила пересічні сім'ї і окремих людей займатися такими справами, про які раніше вони навіть ніколи не чули. А найголовніше - виявила потребу піклуватися про своїх близьких, яким судилося воювати за Вітчизну. А від того, як споряджений воїн, залежить дуже багато. Не секрет, що дуже часто дуже важливі речі для мобілізованих купують небайдужі люди - волонтери, рідні, просто ті, кому болить.

Але буває так, що люди готові допомогти своєму новобранцю, але, не знаючи нагальних потреб, купують не те, що треба, або не відповідної якості. А розповідати про те, що на марші чи в окопах бути правильно екіпірованим - надважливо, думаємо, доводити нікому не треба. Ми раніше були мирними, цивільними, а зараз війна нас усіх поставила під рушницю.

Відомий блогер, якого в соцмережах знають під ніком Американський піхотинець, військовий, дав поради як тим, хто йде до лав ЗСУ, так і їхнім близьким. Читайте, діліться з друзями, бо ці знання в умовах війни - безцінні.

І.

Накидав тут список, що допоможе людині без досвіду зібрати необхідне спорядження в сектор та на нуль.

Це не догма, але тут дійсно необхідні речі для того, щоб виконувати свою роботу, нормально відпочивати та відновлюватися.

- елементи персонального захисту: аптечка, броня, шолом, захист очей, вух, долонь...

- зброя, набір для догляду за нею, масло для чистки зброї, розвантажувальна сиситема, РПС, (якщо на броні не носите) тощо.

- лопата (ЯКІСТНА ЛОПАТА, можна складний E-tool), маленький брусок для заточування.

- годинник (від простих касіо з вібробудильником!, до гармін інстинкт - тактикс - фенікс)

- water source (туристична фляга, гідратор, додатково фільтр для води)

- складний ніж (маленкький)

- рюкзаки 2 шт. Великий військовий рюкзак 100+ літрів та меньший 35-40 літрів, туристичні ремені - стяжки для додаткового спорядження.

- якістна спальна система ("в полі" доволі прохолодно вночі), компресійний мішок для спальної системи.

- якістний карімат (краще за все стане складний гармошкою з одною рефлективною стороною).

- підсрачник (шмат карімата під дупу та стропа)

- м'які беруші (якщо побратими хроплять як хз що)

- опціонально: подушка туристична (надувна чи з синтетичних речовин). Замість подушки можно Ranger roll (https://youtu.be/DlGfQ-9KlEo) використовувати, або малий рюкзак...

- речі для особистої гігієни!

- пончо та вубі, профі мають 2 пончо, для себе та для позиціі, екіпу...

- декілька акб, шнурів та подовжувач з тройником!!!

- якщо маєте хронічні хвороби – ліки для себе.

- 2-3 комплекта форми, 2 пари взуття, крокси, туристичний рушник.

- термобілизна(2 комплекта) та фліска(можна 2шт).

- курта (тепла).

- 2 флісолві шапки, 2 бафа.

- шкарпетки, футблки, білизна.

- якісні рукавички, "робочі" та теплі.

- ліхтарик з червоним світлофільтром, 2 шт.

- блокнотик, ручки-олівці...

- паракорд.

Окремо можна виділити такі речі, як книги, навушники, плеєр тощо, але це все може бути і у смартфоні, якщо умови дозволяють їх використання.

Важливо: не беріть з собою нічого, що становить для вас цінність, все що ви берете в "поле" може лишитися там, або бути втраченим.

Підпишіть УСЕ своє майно, щоб не виникало плутаниці. Я маю на увазі АБСОЛЮТНО ВСЕ МАЙНО.

Ніяких безпалих рукавичок, здоровенних тесаків, поганого настрою та дурних питань.

Тут все, що треба, але за умов маневреної війни, інколи бажано один рюкзак 40-60+ літрів і пакувати всі свої речі в нього, бо транспорт диктує що ти маєш одягнути на себе весь індивідуальний захист взяти зброю і рюкзак на плечі і "рухатись!".

ІІ.

Колись, мене вчили та пояснювали наступне: спорядження (одяг) ти маєш підбирати знизу вверх, починаючи з ніг, з взуття та шкарпеток і підійматися "вище". Штани, наколінники, білизна, пояс, футболка, кітель-убакс, рукавички, фліс, куртка, бафф, шапка...

Головне - це твої ноги, бо без якісного взуття далеко не зайдеш, далі бойові штани, бо це однозначно найважливіша частина одягу військового...

Натомість броню (засоби індивідуального бронезахисту захисту) ти підбираєш зверху вниз. Тобто - шоломом (як комплекс), окуляри, захист вух, комір, захист торсу та боків і так далі, аж до захисту паха та стегон (якщо є необхідність).

Якщо шолом буде незручним, погано "підігнаним", то він буде заважати стріляти, особливо лежачи, буде голова боліти та шия... Шолом мусить бути зручним, та по розміру. Інколи, ти можеш бути без броні але в шоломі, бо голова це суцільна летальна зона! Маленький уламок і все... Далі, без балістичних окулярів - ніяк, бо це твої дрогоцінні очі, мова вже навіть не про уламки, первинні чи вторинні, а просто потрапила земля чи пісок і ти нічого не бачиш та деякий час, ти тягар для своїх...

Концепція чітка та ясна. Все це дуже логічно та просто, але, чомусь досі для багатьох незрозуміла...

Ніколи не економне на якісному спорядженні. НІ-КО-ЛИ.

Будь ласка, зробіть репост цього поста, бо кількість людей без подібних знань досі величезна.

ІІІ.

А зараз про серйозні речі. Вони важливі як для воїна. Коли ваш чоловік, жінка, близька людина йде в армію, ви маєте отримати наступні дані

- номер або назва бригади

- номер батальйону, роти, взводу, підрозділу. Номер військової частини. Це не або/або. Це все потрібно

- ПІБ, номер телефону безпосереднього командира, побратимів

- ПІБ, номер телефону начмеда або просто медика

- номер телефону стройової, начальника було б ідеально

- номер телефону фінчастини

- з якого ТЦК та СП була повістка, через який мобілізований

- номер воєнніка

І нарешті. Оформити от таку саму довіреність на того, хто залишився дома чекати. Бо нотаріуса в частині немає. А купа проблем буде вирішено дома спокійно і без вас.

Збережіть, будь ласка, для себе цю інформацію

Люди, робіть репости. Копіюйте. Як завгодно. Тільки розповсюджуйте. Дякую.