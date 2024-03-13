Держприкордонна служба видаватиме перепустки для перебування у прикордонній зоні

Держприкордонслужба розпочинає видачу документів на право перебування у прикордонній смузі: набув чинності наказ, яким затверджено форму рішень, які дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу. Про це в середу, 13 березня, повідомила пресслужба ДПСУ.

Обмеження полягають у необхідності отримання дозволу особами, які планують перебувати у межах прикордонної смуги. Форма рішення про надання/відмову в наданні або визнання недійсним дозволу на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ від 29 січня 2024 року №49.

Цей наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2024 р. за № 215/41560 і офіційно оприлюднений 7 березня. Зазначені рішення видаються органами Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання у визначеній зоні відповідальності.

Окремо визначено категорію осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно:

- особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;

- водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;

- особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі;

- та інші особи згідно з визначеним переліком.

Повідомляється також, що авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні, водолазні роботи, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з парашутів та інша діяльність (передбачена п. 17 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147) у межах прикордонної смуги має також проводитися з дозволу та після інформування відповідно органу Державної прикордонної служби перед безпосереднім провадженням такої діяльності.

Урядом установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією і Республікою Білорусь - шириною до 2 кілометрів, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Джерело: Кореспондент