Українська мова значно поширилася у популярних соціальних мережах - дослідження

У 2023 році суттєво зросла кількість українськомовних дописів у найпоширеніших соціальних мережах – Facebook, Х (Twitter), Instagram, Youtube, TikTok.

Про це йдеться у щорічному звіті мовного омбудсмена.

У дослідженні "Українська мова в соцмережах", яке провів Центр контент-аналізу, соціологи аналізували вживання української та російської мов на просторах Інтернету протягом 2020 – 2023 років.

Для цього вони вивчали більше мільйона публікацій у популярних соцмережах, зокрема й тих, які є забороненими в Україні (Однокласники i ВКонтакті). Також до уваги брали місце проживання користувачів – його визначали за інформацією у профілі. Враховували зокрема й тимчасово окуповані території, Крим і Севастополь.

"Найбільш показовими виявилися зміни у співвідношенні використання української та російської мов у різних соціальних мережах, що відбулися з жовтня 2020 по жовтень 2023 року. Українська мова стала помітно домінувати майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах", – розповідає омбудсмен.

Так, соціологи виявили, що станом на жовтень 2023 року в Instagram абсолютна більшість публікацій – понад 90% – були написані українською мовою.

Трохи менше (75-80%) дописів українською мовою мають Facebook та Х (Twitter).

Хоча у червні 2022 року частка української мови в цих соціальних мережах уже становила 65-70%, ще три роки тому вона була значно меншою – 15-25%.

Також зазначають, що вдвічі більше українськомовного контенту стало у TikTok.

Однак беззаперечним лідером із динаміки зростання української мови є YouTube. Дослідження, проведене в червні 2022 року, не виявило суттєвих змін у використанні української мови на YouTube, порівняно з довоєнним періодом.

Та вже через півтора року частка українськомовного контенту на платформі сягнула 45%, що майже вдесятеро більше, ніж до війни (5%).

Беззаперечним лідером із динаміки зростання української мови є YouTube

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Важливі тенденції демонструє і регіональний вимір, кажуть дослідники. Зазначають, що на заході країни спостерігалося радикальне збільшення вживання української мови вже у перші місяці від початку повномасштабної війни. Станом на червень 2022 року їх було понад 85%.

Тепер же ситуація кардинально змінилася в інших частинах України – центрі, півдні та сході.

"Майже в усіх областях зафіксоване збільшення питомої ваги української мови на 10-15%.

Варто відзначити українізацію Київської області. За мовною поведінкою користувачів вона наблизилася до західного регіону.

Дуже важливо, що вперше українська має сильніші позиції в Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Цілком очікувано, що ситуація за рік майже не змінилася в регіонах, які перебувають під російською окупацією", – пояснюють в мовного омбудсмена.

Подібне дослідження проводили також вчені з Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана, Мюнхенського технічного університету (Німеччина) та Університету Бата (Велика Британія).

Вони аналізували понад 4 мільйони твітів, які опублікували 62 тисячі користувачів.

Науковці виявили, що вони вибирали українську мову замість російської, тож кількість українськомовних твітів значно збільшилась.

"Науковці трактують це як свідомий перехід користувачів до української онлайн-ідентичності, свідомого самовизначення себе українцем", – стверджують соціологи.

Джерело: Українська правда