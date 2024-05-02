"Підтримати"
Тренди:
Новини
Українська мова значно поширилася у популярних соціальних мережах - дослідження
Які гарантії матиміть військовослужбовці згідно закону про статус ветеранів війни
Україна веде перемовини про обмеження супутникових зйомок її території під час війни
У Грузії на тлі протестів прийняли відверто скопійований з російського "закон про іноагентів"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побував з неоголошеним візитом у Києві
Фіцо грубо поглузував зі словаків за їхню допомогу Україні і образив українців
Кредитна картка: переваги та недоліки PR
Як обрати коробку для десерту PR
Продукто: смак і зручність в одному місці PR
Чергове засідання у форматі "Рамштайн": головні пріоритети
Ціну на газ пообіцяли не підіймати ще рік - Нафтогаз
Ціну на газ пообіцяли не підіймати ще рік - Нафтогаз
Види бейсбольних біт PR
Попри руйнування, у Харкові працює інтернет, телебачення та мобільний зв'язок
Сенат США прийняв важливе рішення щодо надання допомоги Україні
Всі новини
Дослідження / Війна / Культура

Українська мова значно поширилася у популярних соціальних мережах - дослідження

23:22, 02 травень 2024
3
Версія для друку

 

У 2023 році суттєво зросла кількість українськомовних дописів у найпоширеніших соціальних мережах – Facebook, Х (Twitter), Instagram, Youtube, TikTok.

Про це йдеться у щорічному звіті мовного омбудсмена.

У дослідженні "Українська мова в соцмережах", яке провів Центр контент-аналізу, соціологи аналізували вживання української та російської мов на просторах Інтернету протягом 2020 – 2023 років.

Для цього вони вивчали більше мільйона публікацій у популярних соцмережах, зокрема й тих, які є забороненими в Україні (Однокласники i ВКонтакті). Також до уваги брали місце проживання користувачів – його визначали за інформацією у профілі. Враховували зокрема й тимчасово окуповані території, Крим і Севастополь.

"Найбільш показовими виявилися зміни у співвідношенні використання української та російської мов у різних соціальних мережах, що відбулися з жовтня 2020 по жовтень 2023 року. Українська мова стала помітно домінувати майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах", – розповідає омбудсмен.

Так, соціологи виявили, що станом на жовтень 2023 року в Instagram абсолютна більшість публікацій – понад 90% – були написані українською мовою.

Трохи менше (75-80%) дописів українською мовою мають Facebook та Х (Twitter).

Хоча у червні 2022 року частка української мови в цих соціальних мережах уже становила 65-70%, ще три роки тому вона була значно меншою – 15-25%.

Також зазначають, що вдвічі більше українськомовного контенту стало у TikTok.

Однак беззаперечним лідером із динаміки зростання української мови є YouTube. Дослідження, проведене в червні 2022 року, не виявило суттєвих змін у використанні української мови на YouTube, порівняно з довоєнним періодом.

Та вже через півтора року частка українськомовного контенту на платформі сягнула 45%, що майже вдесятеро більше, ніж до війни (5%).

   Беззаперечним лідером із динаміки зростання української мови є YouTube
Massonstock/Getty Images
Важливі тенденції демонструє і регіональний вимір, кажуть дослідники. Зазначають, що на заході країни спостерігалося радикальне збільшення вживання української мови вже у перші місяці від початку повномасштабної війни. Станом на червень 2022 року їх було понад 85%.

Тепер же ситуація кардинально змінилася в інших частинах України – центрі, півдні та сході.

"Майже в усіх областях зафіксоване збільшення питомої ваги української мови на 10-15%.

Варто відзначити українізацію Київської області. За мовною поведінкою користувачів вона наблизилася до західного регіону.

Дуже важливо, що вперше українська має сильніші позиції в Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Цілком очікувано, що ситуація за рік майже не змінилася в регіонах, які перебувають під російською окупацією", – пояснюють в мовного омбудсмена.

Подібне дослідження проводили також вчені з Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана, Мюнхенського технічного університету (Німеччина) та Університету Бата (Велика Британія).

Вони аналізували понад 4 мільйони твітів, які опублікували 62 тисячі користувачів.

Науковці виявили, що вони вибирали українську мову замість російської, тож кількість українськомовних твітів значно збільшилась.

"Науковці трактують це як свідомий перехід користувачів до української онлайн-ідентичності, свідомого самовизначення себе українцем", – стверджують соціологи.

Джерело: Українська правда


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще