У шкільних підручниках нарешті з'являться розділи про повномасштабне вторгнення Росії в Україну

У вересні цього року в шкалах з’являться підручники з історії України для 11-тих класів з розділом про повномасштабне вторгнення росії в Україну. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
На запитання, коли у шкільних підручниках з’явиться розділ про повномасштабну війну росії проти України, Винницький відповів: "У вересні цього року. Підручники з’являться в школах з вересня".
На уточннюче запитання в яких класах з’являться підручники, Винницький відповів: "У нас 11-й клас – це той клас в якому є підручники саме з модерної історії".
розповів Винницький.
У вересні 2023 року віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що у шкільні підручники з історії додадуть новий розділ про повномасштабну війну рф проти України.
Джерело: УНН