Звичайний фашизм: росія будує фільтраційні установи для українців під видом піонерських таборів

Ця інформація буде корисною для тих, хто кричить про необхідність перемовин із ворогом та негайного припинення воєнних дій, тобто - пропонує українцям перестати захищатись. Але "пацифісти" не враховують намірів ворога й те, що чекає на українців при такому "мирі".

За даними "Спротиву", росіяни розгорнули у Поволжі масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих так званих піонерських таборів.

У "Спротиві" зазначають, що такі фільтраційні табори – це розгортання швидкомонтажних модульних будиночків (швидше бараків), які вміщатимуть сотні "відвідувачів".

"Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій".

У повідомленні ЦНС додають, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів: "Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України".

Джерело: ЦНС