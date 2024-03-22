Часів Яр росіяни намагаються перетворили на маленький Бахмут

Місто Часів Яр у Донецькій області зруйноване на 70%, з довоєнного населення у 13 000 осіб залишилося лише 790, це переважно люди похилого віку.

Місто Часів Яр на Донеччині зруйновано на 70 відсотків. Про це повідомив Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, пише УНН.

Ьфсто майже повністю зруйновано. Так як були зруйновані інші міста, які розташовані вздовж лінії фронту. Лиманська громада зруйнована на 80%, а Бахмут, Авдіївка – стерті з лиця землі, - сказав Філашкін. Він нагадав, що до початку повномасштабної війни в місті Часів Яр проживало до 13 тисяч людей. Наразі там залишилося лише 790 осіб, з яких 90% є людьми похилого віку.

"Ворог дуже близько знаходиться від міста. Дуже складно останніми днями завозити гуманітарну допомогу. Хоча наразі ці люди усім забезпечені", - - каже він.

Тим часом, у Донецькій області продовжується примусова евакуація населення, зокрема, у Кураховській, Торецькій та Маріїнській громадах. За його словами, на неокупованій території у Донецькій області наразі знаходиться до 480 тис цивільних.

За минулу добу росіяни здійснили близько 1700 обстрілів у Донецькій області, поранивши 5 осіб та пошкодивши 49 будинків.