Кіберполіція попередила про шахрайство від імені супермаркетів

Кіберполіція попередила українців про нову схему шахраїв. Зловмисники розповсюджують через соціальні мережі фейкові повідомлення про можливість отримати 1000 гривень на банківську картку від імені популярної мережі супермаркетів.

Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції.

Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси, де вимагається ввести персональну інформацію, а потім підтвердити операцію у своєму інтернет-банкінгу або надати отриманий пароль підтвердження. Також при переході за посиланнями система запитує дозволу на доступ веб-ресурсу до агенту підпису користувача ЦСК.

Надання таких дозволів та інформації дозволяє шахраям отримувати доступ до облікових записів і розпоряджатися грошовими коштами на рахунках громадян.

Кіберполіція закликала громадян дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

- не переходьте за сумнівними посиланнями;

- отримуйте дані про акції лише на офіційному сайті супермаркету або безпосередньо на території магазинів;

- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед в веденням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

- не вводьте на сумнівних сайтах дані банківських карток (CVV-коди, терміни дії картки тощо) для отримання коштів;

- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

Джерело: Судово.юридична газета