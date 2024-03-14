Українські письменники-фантасти номіновані на престижну британську премію

Українські письменники Олег Ладиженський та Дмитро Громов, які пишуть під псевдонімом Генрі Лайон Олді, стали першими з України номінантами на престижну премію Британської асоціації наукової фантастики (BSFA) за оповідання "Невідомий художник" про російське вторгнення, штучний інтелект та важливість мистецтва.

Олег Ладиженський і Дмитро Громов, які пишуть під псевдонімом Генрі Лайон Олді, увійшли в історію, ставши першими українськими письменниками, номінованими на премію Британської асоціації наукової фантастики (BSFA), передає УНН.

Ладиженський та Громов написали науково-фантастичне оповідання "Невідомий художник" про російське вторгнення в Україну, зародження технології штучного інтелекту та важливість мистецтва. Оповідання було написане для антології "The Digital Aesthete" / "Цифровий естет" і перекладене англійською мовою редактором антології Алексом Шварцманом. До "Цифрового естета" увійшли три оповідання українських авторів, а також фантастичні твори з усього світу.

Британська асоціація наукової фантастики (BSFA) нещодавно оголосила шорт-лист номінантів на премію BSFA Awards, яка відзначає найкращі твори в галузі науковофантастичної літератури. "Невідомий художник" є серед номінантів у нещодавно доданій категорії "Найкращий переклад фантастики короткої форми".

"Це важлива віха для української науково-фантастичної літератури. Це перше оповідання з України, і, можливо, перше оповідання з будь-якої колишньої країни пост-радянського простору, яке номіновано на головну англомовну премію в галузі наукової фантастики", — сказав Шварцман.

"Для України / українських письменників це взагалі вперше: номінація і потрапляння до шорт-листа англомовної літературної премії з фантастики, до того ж такої престижної, як BSFA Awards. Ми це дуже цінуємо. Це значна подія як для нас, так і для української культури та літератури загалом. Особливо важливо це зараз, коли Україна дуже потребує, щоб її голос було чутно в усьому світі. Тут хтось завжди має бути першим. Пишаємося, що цього разу першими виявилися саме ми", — додають Дмитро Громов і Олег Ладиженський (Г. Л. Олді).

Переможці премії BSFA будуть оголошені на конференції EasterCon, яка відбудеться 31 березня 2024 року в Телфорді, Великобританія.

Про Генрі Лайона Олді

Дмитро Громов та Олег Ладиженський пишуть у співавторстві під спільним псевдонімом "Генрі Лайон Олді" з 1990-го року. Мешкають в Україні, у місті Харкові.

За фахом Дмитро Громов — інженер-хімік, Олег Ладиженський — режисер театру. Обидва одружені, у обох є вже дорослі діти: у Дмитра Громова — син, у Олега Ладиженського - дочка. Син Дмитра Громова Сергій зараз служить у ЗСУ.

Дмитро Громов та Олег Ладиженський — професійні письменники з 1996 року по сьогодні.

Працюють переважно в різних сферах фентезі, містики та наукової фантастики. До цього часу було опубліковано понад 280 книг Г. Л. Олді (включаючи перевидання та переклади на інші мови), що становить понад 60 оригінальних книг (першодруків). Загальний наклад усіх книг Г. Л. Олді на сьогоднішній день становить близько 2 000 000 примірників. Книги Г. Л. Олді видавалися українською та російською мовами, деякі книги також перекладені і видані у Польщі, Франції, Канаді (французькою мовою), Чехії, Литві. Деякі оповідання та повісті Г. Л. Олді також були опубліковані в США, Угорщині, Мексиці, Чехії, Франції, Китаї, Ізраїлі, Литві, Естонії, Словаччині.

На Міжнародній європейській науково-фантастичній конференції "EuroCon-2006" Г. Л. Олді отримали звання найкращого європейського науково-фантастичного письменника 2006 року (нагорода ESFS Award). Також мають багато інших літературних нагород і премій. Зокрема, Національна премія України з фантастики та Почесна Відзнака "Золотий письменник України", а також інші українські літературні нагороди та нагороди з Ізраїлю та Китаю.

Про Алекса Шварцмана

Алекс Шварцман — письменник, перекладач та укладач антологій з Брукліна, штат НьюЙорк. Автор фентезійних романів "Kakistocracy" / "Какістократія" (2023), "The Middling Affliction" / "Серединна недуга" (2022) та "Eridani’s Crown" / "Корона Еріданії" (2019). Понад 120 його оповідань були опубліковані в журналах Analog, Nature, Strange Horizons та багатьох інших виданнях.

Про Британську асоціацію наукової фантастики

BSFA була створена групою фанатів у 1958 році, а невдовзі стала офіційним національним органом читачів, авторів, критиків, редакторів, книготорговців та видавців з метою оцінювання та заохочення наукової фантастики у всіх її формах.