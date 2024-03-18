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Війна / Росія / Кримінал

На окупованих територіях Росією буде мобілізовано громадян України

11:51, 18 бер 2024
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Росіяни одразу після виборів хочуть мобілізувати до 300 тис. громадян України на нових окупованих територіях.

Щойно одна з українських спецслужб передала документ, який свідчить про їхні людожерські плани, повідомила Державна прикордонна служба.

З 11.03.2024 у середовищі співробітників військово-слідчого комітету рф, які діють на окупованій території Херсонщини поширюється цей наказ мо рф №124 від 06.03.2023 «Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації» 

Він визначає військовим комісарам рф проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тис. «нових російських» громадян до 01.06.2024. Ймовірно, влітку вони готуються наступати.

Документ "Для службового використання" вступає в дію з 25.03.2024, тобто, одразу після виборів.

У Росії вже "підрахували" результати "виборів" з результатом майже 90%. Як і прогнозувалося, ніхто не збирався надавати цим "виборам" хочь мінімальну достовірність - і так з'ли. Але люди на окупованих українських територіях стали заручниками ситуації, особливо ті, хто за певних обставин не міг залишити своїх близьких. А ті, хто сподівався просто тихо відсидітись, може тепер стати гарматним м'ясом для Росії і ворогом власного народу.


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