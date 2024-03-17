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Помер відомий український політик Геннадій Москаль

14:26, 17 бер 2024
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Помер відомий український політик, колишній керівник Закарпатської і Луганської облдержадміністрацій генерал Геннадій Москаль. 

Геннадій Москаль помер від важкої хвороби. Політику було 73 роки.

Москаль з 1973 року працював на різних посадах у міліції на Буковині, очолював кримінальну міліцію у Чернівецькій області та міліцію на Закарпатті у 1990-х, але став відомим на всю країну завдяки боротьбі проти злочинних угруповань в Криму у 1997-2000 роках - тоді він очолював міліцію півострова і одночасно був заступником міністра внутрішніх справ.

У 2001 році президент Кучма вперше призначив Москаля очільником Закарпатської облдержадміністрації. Згодом він став соратником Віктора Ющенка і за його президентства обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ (2005 рік), керівника Луганської облдержадміністрації (2005-2006), заступника голови СБУ (2007), а з 2007 по 2014 роки був депутатом у Раді від "Нашої України" і "Батьківщини".

У 2014 році Москаля виключили з "Батьківщини", до керівництва якої повернулася Юлія Тимошенко. Натомість Москаль, який мав дружні зв'язки з Юрієм Луценком і Петром Порошенком, повернувся у держуправління. Він очолив Луганську облдержадміністрацію під час війни, у вересні 2014 року.

Тоді своє призначення Москаль прокоментував у жартівливому стилі. "Тепер ніхто не скаже, що на схід України Київ призначає керувати "бендерівців". Навпаки - самих лише Москалів", - написав він у себе на сторінці у фейсбуці.

Після заворушень у Мукачеві у липні 2015 року Порошенко призначив його очільником Закарпатської облдержадміністрації. Після другого туру президентських виборів у 2019 році Москаль пішов у відставку.

Порошенка Москаль підтримував і після того, як той програв на виборах, хоча і вийшов з партії "Європейська солідарність".

Водночас він неодноразово критикував президента Зеленського.

У 2021 році в інтерв'ю "Главком" він вказував на знецінення посади очільника облдержадміністрації.

"Нинішня влада працює на публіку – все має робитись задля іміджу президента та ріст його рейтингу. Ви помітили, що Зеленський вже не представляє особисто губернаторів в областях? Він просто видає новому голові ОДА посвідчення, той сідає на потяг і дує в область. Як такого призначенця буде сприймати місцевий політикум?"

Джерело: ВВС


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