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На Закарпатті вшанували 85 річницю прагнення жити у самостійній Україні

16:54, 18 бер 2024
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85 років тому, а саме - 15 березня 1939 року, у місті Хусті, Сейм Карпатської України проголосив незалежність краю, було ухвалено Конституцію, державну мову — українську, синьо-жовтий прапор та національний гімн "Ще не вмерла України...".

Тоді були сформовані міністерства, які очолили закарпатські постаті, такі як Реваї, Бращайки, Климпуші, Росохи, Штефани. Було створено навіть збройні сили Карпатської України під назвою – Організація народної оборони, а також поліція. Поволі формувалася державність.

Але після проголошення державності на Карпатську Україну напала Угорщина, яка була союзником нацистської Німеччини. Воїни "Карпатської Січі" відбивали наступ, однак 18 березня територію Закарпаття повністю окупували угорські війська.

Нещодавно на Закарпатті представники громадських організацій, влади Мукачева, ветерани та духовенство прийшли сьогодні до пам'ятника пам'яті жертв штучного голодомору 1932-1933 років, політичних репресій та всіх полеглих бійців за волю України аби пригадати події 1939 року.

На жаль, прагнення українців жити у самостійній соборній державі були вороже зустрінуті сусідами. Тоді за незалежність держави свої життя віддали 230 людей, 450 - полонили.

Пам'ять усіх борців за волю України вшанували хвилиною мовчання. Символічний віночок встановили біля меморіальної таблички Августину Волошину.

Закарпатські ЗМІ розповіли про історичну подію і пам'ятні заходи.

А в Хусті, серед іншого, цю подію відзначили презентацією цікавої книжки. Про це написала Олеся Калинич, начальник управління освіти, релігій та у справах національностей Хустської міськради.

«У кожному селі було кілька десятків місцевих січовиків. Натомість у Хусті зібралися переважно ті, що приїхали з різних кінців світу і Закарпаття, аби боронити новонароджену Українську державу. Багато прибилося галичан, які нелегально переходили у горах кордон між Польщею та Чехословаччиною»...

 Це фрагмент із книжки Олександра Гавроша «Героїчні канікули» про події в Хусті 1939 року.

Саме  у 85 річницю подій Карпатської України, у її столиці - Хусті - відбулася презентація книжки. Олександр Гаврош, автор єдиної повісті для дітей про Хуст, відгукнувся на запрошення презентувати книжку саме в СШ №1 імені Августина Волошина - першого президента Карпатської України, бо саме тут, в історичній будівлі, відбувалися незвичайні події.

 


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