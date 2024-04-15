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В Україні зросла вартість оформлення закордонного паспорта

20:22, 15 кві 2024
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В Україні зросла ціна на оформлення закордонного паспорта. Це з зміною вартості бланків паспорта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби Укр

За інформацією відомства, з 1 квітня підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінило вартість бланків для закордонного паспорта. У зв'язку з цим зросла вартість оформлення паспорта..

Таким чином, вартість виготовлення  громадянина України для виїзду за кордон протягом 7 робочих днів або 3 робочих днів за наявності підстав збільшиться до 1598 грн, з яких 992 грн - вартість адмінпослуги та 606 грн - вартість бланка. Раніше оформлення закордонного паспорта коштувало 1496 грн.

При цьому оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів замість 856 грн коштуватиме 958 грн (352 грн - вартість адмінпослуги та 606 грн - вартість бланка).

У Державній міграційній службі уточнили, що ті українці, які сплатили адмінпослуги та подали заяву на отримання закордонного паспорта до 31 березня, отримають документи за старою ціною. Водночас, ті громадяни, які сплатили адмінпослуги, але не подали заяву, будуть здійснювати доплату за тими тарифами, які діятимуть на момент подання заяв.стає ціна на оформлення документа.аїни.


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