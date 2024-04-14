Скільки зараз у Європі українських біженців

Оприлюднено нові дані щодо місцезнаходження біженців з України у країнах Європи. Оновлені дані повідомив Євростат.

Станом на 29 лютого 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали приблизно 4,2 мільйона людей, які приїхали з України після початку війни.

Найбільше біженців з України знайшли притулок у Німеччині. Нині там перебуває майже 1,3 мільйона людей.

На другому ж місці — Польща. Тут перебуває приблизно 957 тисяч біженців з України.

На третьому місці — Чехія. Тут знайшли притулок 385 тисяч людей.

Треба також зважати на те, що люди виїхали і у країни, які не є членами ЄС, хоча ця цифра не така велика у порівнянні з Євросо.зом.

Однак з деяких країн українці, що шукають притулку, переїжджають до інших - з Італії, скандитнавських країн, з Польщі.

Джерело: ZN.UA