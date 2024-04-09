Яке місце займає Україна у рейтингу середньої заробітної плати

Швейцарія, Люксембург та США очолили список країн за рівнем середньої заробітної плати. Також було визначено топ найбільш високооплачувані робочих місць.

Про це пише УНН із посиланням на журнал CEOWORLD.

За рейтингом журналу CEOWORLD, який порівняв середньомісячну заробітну плату, у 2024 році найвищі середньомісячні зарплати спостерігалися у:

Швейцарії – 8111 доларів;

Люксембурзі - 6633 доларів;

США - 6455 доларів;

Ісландії - 6441 доларів;

Норвегії - 5665 доларів;

Данії - 5642 доларів;

Канаді - 5081 доларів;

Гренландії - 4665 доларів;

Ірландії - 4622 доларів;

Нідерландах - 4581 доларів.

Україна посіла 107 місце у цьому списку із середньою зарплатою у 430 доларів.

Важливо відзначити, що найвищі зарплати пропонуються у секторах фінансів, страхування, електроенергетики, гірничодобувної промисловості, інформаційних технологій, роздрібної торгівлі та освіти. У той час як адміністративна підтримка, готельний бізнес та будівництво є найменш високооплачуваними секторами.

Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Україні зросла до 7100 грн з 1 січня та 8000 грн з 1 квітня; це впливає на податки та соціальні внески.