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Політика / Європа / Влада

У Словаччині став президентом проросійський політик і противник допомоги Україні

22:11, 09 кві 2024
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У другому турі президентських виборів у Словаччині переміг Петер Пеллегріні — близький соратник проросійського прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. З невеликим відривом Пеллегріні обійшов прозахідного кандидата Івана Корчка.
Про це свідчать результати підрахунку всіх бюлетенів.

Так, проросійський Петер Пеллегріні набрав 53,1% голосів, тоді як прозахідний Іван Корчок — майже 46,9%.

Американське видання New York Times відзначає, що попри обмежені повноваження президента в Словаччині, вибори багато хто сприймав як змагання між політичними таборами з різним ставленням до росії.

Колишній міністр закордонних справ Словаччини Корчок, що програв на виборах, є рішучим прихильником України та критиком політики Фіцо, який об’єднався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, виступаючи проти допомоги Україні та кидаючи виклик основним думкам у Європейському Союзі.

Тим часом Петер Пеллегріні, який очолює ліву партію «Глас», виступає за сильну роль держави. Його партія посіла третє місце на парламентських виборах у вересні 2023 року й увійшла до панівної коаліції з партією проросійського прем'єра Фіцо Smer і ультранаціоналістичною Словацькою національною партією. Ця нова влада припинила постачання зброї в Україну.

Як пише NYT, Пеллегріні скопіював тактику, яку використовував Орбан під час виборів у 2022 році в Угорщині: той неправдиво стверджував, що головний лідер опозиції хоче відправити угорських солдатів воювати проти росії в Україні. Пеллегріні так само звинувачував Корчка в розпалюванні війни та намірі відправити словацькі війська в Україну.

Сам Корчок переконував, що у нього не було такого плану — а президент Словаччини й не має таких повноважень — але йому було важко прорватися крізь великі обсяги дезінформації, що поширювали проросійські сайти та акаунти в соцмережах, відзначає NYT.

Поразка Корчка є великою перемогою для прем'єра Фіцо, який тепер може виконувати свої плани без перешкод з боку президента. Раніше цю церемоніальну посаду обіймала Зузана Чапутова — відкрита прозахідна лібералка, яка використовувала свої обмежені повноваження, щоб протистояти руху Фіцо в бік росії. Вона не стала балотуватися на новий термін через втому.

Нещодавно тисячі людей неодноразово виходили на протести по всій Словаччині, щоб виступити проти проросійської політики Фіцо та прагнення взяти під контроль громадські ЗМІ. Критики стурбовані тим, що Словаччина під керівництвом Фіцо відмовиться від свого прозахідного курсу та піде курсом Угорщини.

Джерело: Громадське


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