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Український паспорт піднявся у рейтингу у рейтингу паспортів

21:01, 15 січ 2024
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Український закордонний паспорт посів 32-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів. Про це йдеться на сайті компанії Henley&Partners.

"Україна входить до топ-5 країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років (чистий загальний приріст - на 21 позицію). Вона піднялася ще на дві позиції за минулий рік", - зазначили в компанії.

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття в 148 країни.
 
32-гу позицію Україна розділяє з Гренадою та Сент-Люсією, що у Карибському морі.
 
Перше місце розділяють між собою Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сінгапур та Іспанія. Громадяни цих країн можуть вільно пересуватись 194 країнами світу.
 
Рейтинг Росії майже не змінюється з 2017-го року - вона займає 51 місце з доступом до 119 напрямків.
 
Останнє місце в переліку посідає Афганістан - люди з паспортом цієї країни можуть подорожувати лише у 28 держав.
 
Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, розподіляючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу залежить від кількості держав, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (узагалі без візи або з візою після прибуття). 

Нагадаємо, у 2022 році Україна посіла 34-е місце у рейтингу Henley & Partners. Тоді громадяни нашої держави без отримання віз могли подорожувати 143 країнами.


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