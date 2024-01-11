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Закон та право / Суспільство

Скільки паспортів та ID-карток видала минулого року міграційна служба України

21:45, 11 січ 2024
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У 2023 році Державна міграційна служба України видала понад 2,7 мільйона паспортів та 1,4 мільйона ID-карток, а послуги тепер доступні у 7 іноземних державах.

Минулого 2023 року працівники Державної міграційної служби оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 мільйонів ID-карток. Про результати роботи системи МВС розповіла  пресслужба МВС України у своєму телеграм-каналі

Підрозділи Державної міграційної служби протягом 2023 року оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 млн ID-карток.

530 тисяч паспортних документів були оформлені у закордонних філіях ДП "Документ", що належить до сфери управління ДМС України. Це 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів.

Зазначається, що паспортні послуги українці можуть отримати вже у 7 країнах поза межами нашої держави. Зокрема, нині паспортні документи можна оформити у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Чехії, Польщі.

Не зупиняємося на досягнутому і працюємо далі над забезпеченням якісних послуг не лише в Україні, а й за кордоном. – пообіцяли в МВС.

Джерело: УНН


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