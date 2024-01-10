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Індексація пенсій в Україні: буде менше, ніж у 2023 році

22:51, 10 січ 2024
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За попередніми розрахунками, у 2024 році пенсії в Україні будуть проіндексовані на 13%. Це менше, ніж минулого року.
Про це у себе в Telegram-каналі написав народний депутат, голова парламентського комітету податкової політики Данило Гетманцев.

"Як відомо, законодавство передбачає таку формулу розрахунку величини індексації – 50% від інфляції у 2023 році + 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Перша цифра – вже оприлюднена Держстатом: 50% від річної інфляції 2023 року (12,9%).

"По другій – вже маємо дві з трьох розрахункових величин (зростання зарплат за періоди 2021/2020 і 2022/2021), а останню (2023/2022) остаточно порахують у середині лютого", — пояснив Гетманцев.

Він додав, що з огляду на досвід попереднього року можна орієнтуватися на розмір індексації у 13%.

Гетманцев додав, що у 2023 році рівень індексації був вищим — 19,7%, але "інфляцію нам вдалось пригальмувати досить суттєво".

Голова парламентського комітету спрогнозував підвищення пенсій на початку весни 2024 року.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в 2024 році пенсії будуть платитися вчасно, їх індексація відбудеться в березні, як і заплановано. У вересні Шмигаль заявив, що у 2024 році індексація пенсій пройде за новим принципом, розмір середньої пенсії буде підвищено до 6 тисяч гривень.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що Кабінету Міністрів доведеться відмовитися від запланованої у березні індексації пенсій у разі відсутності достатньої міжнародної фінансової допомоги Україні.

У березні 2023 року Кабмін проіндексував пенсії на 20%.

Джерело: UN


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