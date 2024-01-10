Собаки-психологи: підтримка українців при стресовій ситуації

В Україні стартував проєкт зі створення Центрів каністерапії. Це один з видів лікування та реабілітації людей за допомогою спеціально відібраних і навчених собак під наглядом кваліфікованих фахівців.

Перший Центр каністерапії запрацював у Києві. Які послуги він надає та хто туди може звернутися — читай нижче.

Як працює каністерапія

В основі терапії за участі собак лежить тісний зв'язок, який може зародитися між людиною та твариною. Завдяки взаємодії з собакою особа може відчути полегшення та спокій, відволіктися від пережитої стресової ситуації та повернути відчуття безпеки. Це допомагає значно поліпшити ефективність роботи із психологом: учасникам терапії із залученням тварин легше довіритися фахівцю та відкрито розповісти про свої переживання.

Така терапія — чудовий та дієвий спосіб позбутися соціальної ізольованості та самотності, відчути підтримку, увагу і турботу. Собаки часто заохочують людей, які пережили травму, до більшої фізичної активності, що також важливо для поліпшення ментального стану і виходу з депресії.

Фахівці також стверджують, що тісний взаємозв'язок із собакою може допомогти у саморозвитку: така комунікація сприяє відновленню довіри до інших людей, стабілізації емоційного стану, прагненню до соціалізації.

Хто може отримати допомогу в Центрі каністерапії

Працівники центру надають допомогу військовим, ветеранам, дітям та родичам військових, переселенцям та людям, які постраждали від війни.

На допомогу можуть розраховувати всі, хто переживає психоемоційні розлади, спричинені воєнними діями на території України. Звернутися до центру можна, якщо тобі знайомі ці стани:

ти відчуваєш стрес та тривогу;

тебе бентежить біль та пережиті спогади;

тобі не вистачає підтримки;

ти хочеш позбутися відчуття страху та занепокоєння;

ти відчуваєш, що втрачаєш будь-яку мотивацію;

ти часто відчуваєш дратівливість і гнів;

твій сон значно погіршився;

тобі важко адаптуватися до нових реалій життя, нового міста, нового колективу тощо.

Така терапія підходить більшості, проте є винятки. Зокрема, такий терапевтичний процес навряд чи буде ефективним, якщо людина боїться або не любить собак. Також ця терапія не підходить людям, які страждають від алергії на шерсть тварин.

Як проходить каністерапія

Зазвичай терапевтичний процес розпочинається з пробних групових занять. Завдяки цьому відвідувач може дізнатися, як саме відбуваються сеанси і чи взагалі їй до душі подібний формат терапії.

Якщо у людини немає алергії чи страху взаємодії з тваринами, фахові психологи, які беруть участь у сеансах каністерапії, допоможуть обрати найбільш ефективний формат занять.

Джерело: Ти Київ