Заставу братові Ігоря Мазепи зменшили у дев'ять разів, а за всі суди - у сто разів

Київський апеляційний суд зменшив заставу братові Ігоря Мазепи Юрію в дев'ять разів - до 5 мільйонів, про це повідомила юридична компанія Miller, адвокати якої захищають інтереси Юрія Мазепи.

"29 січня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів Miller Law Firm та зменшив розмір застави Юрію Мазепі, брату засновника Concorde Capital в 9 разів, з 45 до 5 мільйонів гривень", - зазначають у компанії.

Прокурор також подавав апеляційну скаргу та наполягав на заставі 500 млн грн, які сторона обвинувачення просила Печерський суд призначити від самого початку.

Адвокати нагадали, що в суді першої інстанції їм удалося зменшити розмір застави з 500 до 45 млн гривень. А загалом за весь час розгляду запобіжного заходу двома інстанціями адвокати домоглися зменшення застави в 100 разів.

Нагадаємо, 18 січня Державне бюро розслідувань України затримало відомого українського інвестбанкіра Ігоря Мазепу на кордоні, а в офісі його компанії Concorde Capital провели обшуки. У компанії заявили, що Ігор Мазепа прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі з метою залучення інвестицій в ПРАТ «Кривий Ріг Цемент». Також у ДБР повідомили, що в різних регіонах України затримані ще три учасники організації, у тому числі брат організатора - Юрій Мазепа.

Ігоря Мазепу звинувачують в організації схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. 23 січня його випустили з-під варти після сплати застави.

Джерело: Економічна правда