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Пожиттєве ув'язнення за державну зраду і сприяння вбивству воїнів. Поки що - заочно

22:07, 11 січ 2024
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Довічне позбавлення волі заочно отримала лікарка-офтальмолог одного з медзакладів тимчасово окупованого Маріуполя Валентина Чехова, яка перейшла на бік ворога.

Під час боїв за місто у березні 2022 року посадовиця здала російським загарбникам сімох важкопоранених воїнів ЗСУ, яких госпіталізували до місцевої лікарні, де вона працювала.

За даними слідства, це відбулося після захоплення медзакладу, коли група загарбників на чолі з російським військовим з позивним "Осетин" намагалася виявити бійців Сил оборони серед пацієнтів.

Усвідомлюючи таку загрозу для українських захисників, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію.

Після цього поранених оборонців Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, що постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій у місті.

Однак Чехова під час "палатного" обходу медичної установи разом з окупантами показала їм медліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ.

Після цього окупанти ув’язнили важкопоранених українських захисників та вивезли їх до російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури.

Також встановлено, що крім військовослужбовців Сил оборони зрадниця вказала "Осетину" на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів.

Дізнавшись про це, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до "повільної смерті".

В останній момент лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни "вартових", яких виставили російські загарбники по периметру медустанови.

Як встановило розслідування, за співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала "заохочення" у вигляді "призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення" захопленої лікарні.

На підставі зібраних доказів суд визнав Чехову винною в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та призначив їй заочно довічний термін ув’язнення.

Оскільки зрадниця перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Джерело: СБУ, Донецька обласна прокуратура, Європейська правда


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