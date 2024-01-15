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Головнокомандувач ЗСУ підтвердив знищення дуже важливих об'єктів російських окупантів

12:22, 15 січ 2024
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У офіційному Телеграм-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з   явилася інформація про ліквідацію важливих цілей російських окупантів.

"Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!" - написав Головнокомандувач. 

Це дуже важлива новина, яка, вважають фахівці, матиме наслідки для подальших бойових дій. За рівнем важливості подію можна порівняти зі знищенням крейсера "Москва".

InfoKava



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