Головнокомандувач ЗСУ підтвердив знищення дуже важливих об'єктів російських окупантів

У офіційному Телеграм-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з явилася інформація про ліквідацію важливих цілей російських окупантів.

"Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!" - написав Головнокомандувач.

Це дуже важлива новина, яка, вважають фахівці, матиме наслідки для подальших бойових дій. За рівнем важливості подію можна порівняти зі знищенням крейсера "Москва".

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