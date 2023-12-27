В Україні змінилася система відпусток - новації законопроєкту

Законопроєкт №8313, підписаний президентом, вносить суттєві зміни в систему надання та використання відпусток, а також регулює інші трудові питання.

Новації законопроєкту:

Вихідні та робочі дні можна буде переносити. Це означає, що роботодавці можуть узгоджувати ці дні з працівниками, забезпечуючи більше гнучкості в робочому графіку.

З’являться додаткові відпустки. Закон дозволяє встановлювати в трудовому та колективному договорі тривалість, умови та порядок надання щорічних додаткових відпусток. Також передбачена грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки.

Відпустка за сімейними обставинами стане тривалішою. Максимальний термін надання відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами збільшено з 15 до 30 календарних днів на рік.

Роботодавець зможе відмовити у відпустці працівнику, якщо він зайнятий на об’єктах критичної інфраструктури.

Закон передбачає можливість надання відпустки без збереження заробітної плати на час загрози поширення епідемії, збройної агресії та інших надзвичайних ситуацій без обмеження її терміну за згодою сторін.

Відпустку можна буде брати “частинами” протягом року. Однак її основна частина має становити 14 днів.

Відпустка при народженні дитини має надаватися в чітко визначений термін – не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Також передбачено надання творчої відпустки, відпустки для підготовки до змагань та інших видів відпусток.

Закон регулює відпустки для військових.

Кабінет міністрів у тримісячний термін має привести нормативно-правові акти у відповідність до закону.

Додамо, що на додаткову відпустку мають право батьки дітей до 15 років та батьки дітей до 18 років за умови їхньої інвалідності. Також додаткові відпустки належать усиновителям, які виховують дітей без другого з батьків. Тривалість соціальної відпустки становить 10 календарних днів, але може сягати 17. Ця відпустка оплачується.

Джерело: Великий Київ