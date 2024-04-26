Чергове засідання у форматі "Рамштайн": головні пріоритети

Головним пріоритетом чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн стане посилення української ППО. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття засідання у віртуальному форматі в п’ятницю, 26 квітня.

Він нагадав, що в останні тижні Росія активізувала повітряні удари по території України.

"Сьогодні ми приділимо особливу увагу посиленню української ППО. Україна критично потребує більше систем ППО, і терміново потребує більше ракет-перехоплювачів. Це буде найбільшим пріоритетом для нас сьогодні", – сказав шеф Пентагону і назвав серед інших проритетів артилерію і бронетехніку.

Остін розповів, що за два роки існування формату Рамштайн близько 50 країн з усього світу забезпечили Україну понад 70 системами ППО середньої та великої дальності. Було надано близько тисячі ракет, 3 тисяч одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 танків. А цьогоріч Україна отримає винищувачі F-16.

"Усе це є свідченням нашої спільної відданості успіху України на полі бою. А завдяки коаліції можливостей контактних груп ми тепер маємо спритну й гнучку структуру, щоби адаптуватися до нових викликів та створити сили майбутнього, які потрібні Україні для її довгострокової безпеки", – додав глава оборонного відомства США.

Джерело: Кореспондент

Раніше Ллойд Остін запевнив, що США не дадуть Україні програти у війні. За його словами, військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.