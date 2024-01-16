"Підтримати"
Тренди:
Новини
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт щодо цифровізації ЗСУ
Названо дату чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн
На честь України випустили сувенірну банкноту в "нуль євро"
Кому з ВПО перестануть платити допомогу від держави
В уряді пояснили, як добровольцям отримати статус учасника бойових дій
Український паспорт піднявся у рейтингу у рейтингу паспортів
Головнокомандувач ЗСУ підтвердив знищення дуже важливих об'єктів російських окупантів
Пожиттєве ув'язнення за державну зраду і сприяння вбивству воїнів. Поки що - заочно
Скільки паспортів та ID-карток видала минулого року міграційна служба України
Собаки-психологи: підтримка українців при стресовій ситуації
Індексація пенсій в Україні: буде менше, ніж у 2023 році
Індексація пенсій в Україні: буде менше, ніж у 2023 році
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала Росію ворогом номер один
Сергія Параджанова реабілітували через 50 років після суду і у 100 років з дня народження
В ЄС намагатимуться позбавити Угорщину права голосу
Всі новини
Війна / Політика / Європа

Названо дату чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн

21:55, 16 січ 2024
3
Версія для друку

  

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) відбудеться у наступний вівторок, 23 січня. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

Глава Пентагону Ллойд Остін провів сьогодні, 16 січня, телефону розмову із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на фронті та майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.

У Міноборони США зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.
"Остін повторив, що США і коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Сторони пообіцяли підтримувати тісний контакт", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 22 листопада минулого року відбулося засідання у форматі Рамштайн-17. На засіданні були оголошені нові пакети допомоги для України. Вони містили снаряди, ракети та потужності для посилення протиповітряної оборони.

Джерело: Кореспондент


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще