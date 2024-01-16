Названо дату чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн) відбудеться у наступний вівторок, 23 січня. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

Глава Пентагону Ллойд Остін провів сьогодні, 16 січня, телефону розмову із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на фронті та майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.

У Міноборони США зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.

"Остін повторив, що США і коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Сторони пообіцяли підтримувати тісний контакт", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 22 листопада минулого року відбулося засідання у форматі Рамштайн-17. На засіданні були оголошені нові пакети допомоги для України. Вони містили снаряди, ракети та потужності для посилення протиповітряної оборони.

Джерело: Кореспондент