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Ціну на газ пообіцяли не підіймати ще рік - Нафтогаз

21:20, 26 кві 2024
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Чинна ціна газу 7,96 грн (з ПДВ) за 1 куб. м для українських споживачів залишиться незмінною щонайменше ще на один рік. Про це повідомив Нафтогаз.

Вказано, що ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжило дію тарифного плану Фіксований іще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін.

Компанія забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств. Період дії тарифу Фіксований становить із 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

Нагадаємо, в Україні п'ятий місяць поспіль дешевшає газ. За березень його ціна становила 11 621,27 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 4,6% менше, ніж місяцем раніше.

Також повідомлялося, що в Україні розпочався новий сезон закачування газу у підземні сховища. Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.

Джерело: Кореспондент


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