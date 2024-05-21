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Через "Дію" тепер можна повідомити про збитки від російської агресії у міжнародний реєстр
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Через "Дію" тепер можна повідомити про збитки від російської агресії у міжнародний реєстр

22:31, 21 травень 2024
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Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія".

Відтепер у вебверсії Дії" теж з'явилась можливість подати заяву в міжнародний Реєстр збитків щодо пошкодженого військами рф майна. Про це у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Ваша домівка постраждала від російської агресії — подавайте через Дію заяви в міжнародний Реєстр збитків та пришвидшуйте запуск компенсаційного механізму. Тепер послуга доступна і в застосунку, і на порталі Дія

- заявив Федоров. 
Він наголосив, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини.

Заяву до міжнародного Реєстру збитків можна подати через "Дію": відеоінструкція 2 квітня 2024, 10:52 • 27931 перегляд

додав Федоров.

Нагадаємо, в Україні 2 квітня офіційно запрацював Міжнародний реєстр збитків для України (RD4U) для подання заявок на документування збитків від російської агресії, які слугуватимуть підставою для подачі заяв на компенсацію.


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