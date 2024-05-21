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Випускники розбомбленого ірпінського ліцею виконали шкільний вальс на вокзалі у Києві
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Випускники розбомбленого ірпінського ліцею виконали шкільний вальс на вокзалі у Києві

23:02, 21 травень 2024
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Цьогорічні випускники ірпінського ліцею №3 виконали свій останній шкільний вальс у приміщенні залізничного вокзалу Києва. Танець супроводжували звуки скрипки та повітряної тривоги.

Про це повідомили  дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та "Укрзалізниця".

На запрошення організації столицю відвідала почесний друг ЮНІСЕФ Летісія Морено. Відома іспанська скрипалька виконала мелодію, під яку кружляли випускники.

Під час репетиції танцю пролунав сигнал повітряної тривоги, однак це не завадило школярам продовжити у сховищі вокзалу.цей, де навчалися підлітки, зазнав значних руйнувань внаслідок обстрілів на початку повномасштабної війни. 75% будівлі було пошкоджено, зокрема було знищено дах ліцею, спалено приміщення на трьох поверхах, зруйновано фасади та вікна.

Роботи з відновлення найбільшого навчального закладу міста Ірпінь закінчилися у вересні 2023 року.

Згідно з інформацією Міністерство освіти і науки України, цьогоріч випускниками шкіл в Україні стануть близько 230 тисяч дітей. Більше половини з них мали змогу навчатися очно у свій останній рік у школі.

Нагадаємо, у 2023 році випускники однієї із шкіл Харківщини  станцювали вальс на фоні зруйнованого внаслідок бойових дій РФ палацу культури.

Джерело: Украънська правда


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