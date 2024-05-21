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Британець пройшов триста кілометрів пішки Європою, щоб мобілізуватися до ЗСУ

21:44, 21 травень 2024
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Британець Маркус Сміт здолав пішки відстань із Будапешта до Ужгорода, щоб приєднатися до бійців ЗСУ.

Історію іноземця розповіли в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Маркус здолав шлях у понад 300 кілометрів за 8 днів, 6 годин, 36 хвилин і 14 секунд.

"Останні кілька років війна у вашій країні висвітлюється на телебаченні по всьому світу. Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже ви боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні", – заявив чоловік із Манчестера.

На думку Маркуса Сміта, Володимир Путін може захотіти захопити ще більше територій.

"Він захоче більше і більше, і це може призвести до Третьої світової війни, в якій він буде як Гітлер. Путін продовжить ходити з країни до країни, кажучи: "Я хочу це і це! І це мої правила!"

Тому я тут: щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світовій війні", – додав він.

Британець також зазначив, що у Другій світовій війні Велика Британія вистояла і зберегла свободу саме завдяки допомозі інших країн. Тому нині він робить усе, що в його силах, аби зупинити країну-агресора.

Джерело: Українська правда


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