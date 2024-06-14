Російський шпигун українського походження отримав 15 років в'язниці

Російський агент, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті, отримав 15 років ув’язнення. Про це повідомляє СБУ.

Українська спецслужба затримала фігуранта наприкінці лютого 2024 року, коли той, «усвідомлюючи невідворотність покарання», намагався втекти до невизнаного Придністров'я.

Як повідомляє Служба безпеки, агентом виявився житель Дніпропетровської області. У 2000-х роках він закінчив Московський державний університет, де здобув юридичну освіту. Саме під час навчання чоловіка помітила російська розвідка.

Після закінчення університету фігурант повернувся в Україну та «чекав» на ворожі завдання.

Уже під час повномасштабного вторгнення Росії, у 2023 році, на чоловіка вийшов російський куратор, який «активував» його для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Для цього агент мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої його направили в район Бахмута. Там чоловік збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ.

Його визнали винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 408 ККУ (дезертирство). Агент отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: NV за матеріалами СБУ