Нападнику на прем'єра Фіцо загрожує довічне ув'язнення

Чоловіку, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у четвер висунули звинувачення в умисному вбивстві особи, яка перебуває під захистом. Тепер йому загрожує ув’язнення від 25 років до довічного, пише Dennikn.

Той факт, що зловмисник діяв з помсти та проти посадової особи, буде обтяжуючою обставиною, яка може визначити остаточну міру покарання. Зараз чоловік перебуває під вартою.

Нападник на прем'єра Юрай Чинтула заявив, що стріляв у Фіцо, бо «не згоден з політикою уряду». Затриманий сказав правоохоронцям, що вирішив здійснити замах ще місяць тому.

Чоловік вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини в середу після закінчення засідання кабінету міністрів, коли Роберт Фіцо вийшов привітати людей на площі.

Пораненого Фіцо доставили до лікарні в Банській Бистриці, де його п'ять годин оперували. За його життя боролася травматологічна та хірургічна бригади. Віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба заявив, що Фіцо виживе.

Джерело: ZN,UA