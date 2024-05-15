Проєкт рекрутингу до ЗСУ: які військові професії популярні

Проєкт із рекрутингу до ЗСУ за пів року наростив обсяг вакансій до всіх родів військ, серед популярних останнім часом - вакансії розвідника й оператора дронів.

Про це повідомила керівниця воєнного департаменту Lobby X Ольга Бандрівська в ефірі Українського радіо, передає Укрінформ.

"Зараз у нас на сайті понад 3300 актуальних вакансій до усіх родів і видів військ. За ці пів року значно побільшало підрозділів, які розмістили свої вакансії, тобто загалом скористалися послугами рекрутингу. Зараз ми покриваємо усі види і типи військ", - сказала Бандрівська.

Водночас вона наголосила, що одна вакансія не означає одне місце: "Зазвичай одну людину не шукають, якщо розміщується вакансія водія або розвідника. Це вакансія, на яку набирають десятки людей. Тобто це назва посади до конкретного підрозділу". Вона уточнила, що вакансія відкрита доти, доки не наберуть необхідну кількість людей.

Бандрівська також розповіла про найпопулярніші вакансії.

"Якщо говорити про попит серед кандидатів, то останні кілька тижнів дуже популярні розвідники. Дуже багато заявок... Але, насправді, не всі проходять відбір на першому етапі. Якщо ж говорити про інші вакансії, то це оператори безпілотників різного типу. Вони залишаються в попиті вже досить довго. Тут для кандидатів достатньо низький поріг входу, для початку не потрібно мати якихось високих навичок військових. Достатньо пройти курси, яких у цивільному житті зараз багато і вони досить якісні", - поінформувала представниця рекрутинговової агенції.

При цьому, за словами Бандрівської, від підрозділів значно зросли запити на водіїв, на ремонтників, майстрів, техніків, механіків, електриків. Тобто людей, які займаються ремонтом різного типу і різної складності техніки, від автомобілів до БТРів і безпілотників. Також високим залишається запит на медиків та операторів безпілотників.

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За її словами, серед кандидатів переважають чоловіки середнього віку, 25-45 років. Утім, часто пишуть і кандидати старшого віку, які хочуть служити і мають військовий досвід.

"Але хочу підкреслити, що є окрема категорія кандидатів, 55-65 років, які по законодавству вже на межі вікових обмежень щодо військової служби. Не на всі вакансії їх можна працевлаштувати, але ми намагаємося їм допомогти із пошуком", - зауважила Бандрівська.

Як повідомлялося, уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець поінформував, що у центрах рекрутингу до української армії зараз є понад 2 тисячі вакансій, ще близько 10 тисяч вакансій розмістили онлайн безпосередньо військові частини.