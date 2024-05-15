"Підтримати"
Тренди:
Новини
Нападнику на прем'єра Фіцо загрожує довічне ув'язнення
Проєкт рекрутингу до ЗСУ: які військові професії популярні
Блінкен привіз до Києва звістку про додаткову допомогу Україні у 2 млрд долларів
У прем'єра Словаччини Фіцо стріляв 71-річний письменник, який сам пережив замах
В Україні створюють заказник для охорони вовків
Укрзалізниця оновила сайт компанії - що з'явиться нового
Україна повертається до цифр довоєнних перевезень морем завдяки "українському морському коридору"
Вшитий у мозок людині імплант вийшов з ладу
Тарифи на електроенергію підвищать - що чекає українців
Керівником студії імені Довженка призначили нового гендиректора - без конкурсу
Грузія продовжує робити кроки від Євросоюзу через закон про "іноагентів"
На підписі у президента закон про тих, хто "має зв'язки на окупованій території"
Секрети майстрів: як створюються унікальні нагороди вручну PR
В прокат вийшов художній фільм про українське Розстріляне Відродження
Генерал Залужний віднині воюватиме на дипломатичному фронті
Всі новини
Війна / Армія / Влада

Проєкт рекрутингу до ЗСУ: які військові професії популярні

23:53, 15 травень 2024
6
Версія для друку

 

Проєкт із рекрутингу до ЗСУ за пів року наростив обсяг вакансій до всіх родів військ, серед популярних останнім часом - вакансії розвідника й оператора дронів.

Про це повідомила керівниця воєнного департаменту Lobby X Ольга Бандрівська в ефірі Українського радіо, передає Укрінформ.

"Зараз у нас на сайті понад 3300 актуальних вакансій до усіх родів і видів військ. За ці пів року значно побільшало підрозділів, які розмістили свої вакансії, тобто загалом скористалися послугами рекрутингу. Зараз ми покриваємо усі види і типи військ", - сказала Бандрівська.

Водночас вона наголосила, що одна вакансія не означає одне місце: "Зазвичай одну людину не шукають, якщо розміщується вакансія водія або розвідника. Це вакансія, на яку набирають десятки людей. Тобто це назва посади до конкретного підрозділу". Вона уточнила, що вакансія відкрита доти, доки не наберуть необхідну кількість людей.

Бандрівська також розповіла про найпопулярніші вакансії.

"Якщо говорити про попит серед кандидатів, то останні кілька тижнів дуже популярні розвідники. Дуже багато заявок... Але, насправді, не всі проходять відбір на першому етапі. Якщо ж говорити про інші вакансії, то це оператори безпілотників різного типу. Вони залишаються в попиті вже досить довго. Тут для кандидатів достатньо низький поріг входу, для початку не потрібно мати якихось високих навичок військових. Достатньо пройти курси, яких у цивільному житті зараз багато і вони досить якісні", - поінформувала представниця рекрутинговової агенції.

При цьому, за словами Бандрівської, від підрозділів значно зросли запити на водіїв, на ремонтників, майстрів, техніків, механіків, електриків. Тобто людей, які займаються ремонтом різного типу і різної складності техніки, від автомобілів до БТРів і безпілотників. Також високим залишається запит на медиків та операторів безпілотників.

Читайте також: Умєров розповів, які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах
За її словами, серед кандидатів переважають чоловіки середнього віку, 25-45 років. Утім, часто пишуть і кандидати старшого віку, які хочуть служити і мають військовий досвід.

"Але хочу підкреслити, що є окрема категорія кандидатів, 55-65 років, які по законодавству вже на межі вікових обмежень щодо військової служби. Не на всі вакансії їх можна працевлаштувати, але ми намагаємося їм допомогти із пошуком", - зауважила Бандрівська.

Як повідомлялося, уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець поінформував, що у центрах рекрутингу до української армії зараз є понад 2 тисячі вакансій, ще близько 10 тисяч вакансій розмістили онлайн безпосередньо військові частини.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще