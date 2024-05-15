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Блінкен привіз до Києва звістку про додаткову допомогу Україні у 2 млрд долларів

23:35, 15 травень 2024
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США виділять Україні додатково $2 млрд, які спрямують на виробництво та закупівлю зброї. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

 Військова допомога вже доставляється до України і деяка вже прибула, сказав Блінкен.

«Але я хочу додати, що ми надамо додаткові $2 млрд фінансової та військової допомоги Україні», – наголосив держсекретар.
Він зазначив, що кошти будуть виділені через спеціальний фонд оборонної промисловості – Defense Enterprise Fund.

За словами Блінкена, цей Фонд матиме три компоненти: перший напрямок – допомога з придбанням того, що потребує Україна; другий – інвестиції у ВПК України для збільшення виробництва зброї; третій – фінансування купівлі зброї в інших країнах.
Контекст

20 квітня Палата представників Конгресу США після шести місяців зволікань ухвалила фінансування допомоги Україні на $60,8 млрд. 23 квітня це рішення затвердив Сенат, а 24-го підписав президент Джо Байден.

10 травня, США оголосили про новий пакет військової підтримки Україні на суму в $400 млн.

Ентоні Блінкен прибув до Києва 14 травня. Президент Володимир Зеленський на зустрічі із держсекретарем США заявив про необхідність якнайшвидшої доставки американської військової допомоги до України, насамперед систем ППО Patriot.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею системи ППО Patriot, повідомив сьогодні Bloomberg із посиланням на людей, ознайомлених із цими планами. Гроші на нову систему можуть взяти з пакета допомоги на $61 млрд.

L;thtkj^ Джерело: Focus Ukraine


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