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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг побував з неоголошеним візитом у Києві

23:32, 30 кві 2024
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Верховну Раду і виступив перед народними депутатами. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з трибуни ВР ще раз підтвердив, що Україна буде членом Альянсу. Правда, не сказав, коли. Хоча, відверто, Україна чекає сильнішого і однозначного сигналу на Вашингтонському саміті НАТО", – написала вона і додала, що Столтенберг – перший генсек Альянсу, який виступив в українському парламенті.

За словами Геращенко, у своєму виступі генеральний секретар НАТО зосередився на загрозах, які несе вільному світу Росія і її партнери, зокрема, Китай.

У свою чергу спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук  назвав візит Столтенберга до парламенту "чітким та однозначним сигналом для всіх: українців, міжнародних партнерів і ворога, що Україна не одна у своїй боротьбі з агресором".

За словами спікера, він обговорив із генсеком безпекову ситуацію й оборонні потреби держави у боротьбі з агресором, "це передусім додаткові системи ППО та артилерія".

Також Стефанчук нагадав, що членство України в ЄС і НАТО закріплено у Конституції держави.

"Це – стратегічний курс нашої держави. І тому ми дуже очікуємо просування до членства в Альянсі на Вашингтонському саміті НАТО", – відзначив він.

Нагадаємо, 29 квітня генеральний секретар НАТО Энс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до України і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Він запросив йорго, який відбудеться у липні в Вашингтоні.

атримки в постачанні військової допомоги з боку країн-членів НАТО вплинули на довіру до них з боку України. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після візиту до Києва.

Джерело: Кореспондент


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