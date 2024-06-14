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Столтенберг прокоментував ультиматум російського диктатора Україні

22:16, 14 чер 2024
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Російська пропозиція не є пропозицією миру, натомість, вона означає більше агресії та більше окупації - вважає генсек НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вимоги російського диктатора Володимира Путіна до України полишити території чотирьох українських областей в обмін на припинення вогню та початок перемир’я не мають нічого спільного з мирними намірами. Про це він сказав 14 червня в Брюсселі на підсумковій пресконференції після завершення дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу, передає Укрінформ.

"Це не Україна має виводити свої сили з української території. Це справа Росії - вивести свої війська з окупованих українських земель. Така пропозиція, насправді, означає, що Росія хоче отримати право окупувати навіть більше українських земель в українських областях, які вона вважає неукраїнськими. Це демонструє, що це не та пропозиція, що зроблена в дусі доброї волі. Ця пропозиція означає, що Росія має досягти своїх військових цілей та очікує, що Україна відмовиться від суттєво більшої кількості земель, ніж Росія змогла окупувати на цей час", - зазначив Столтенберг.

За його словами, за будь-яких умов така російська пропозиція не є пропозицією миру, натомість, вона означає більше агресії та більше окупації. Вона демонструє, що мета Росії - це опанування контролю над Україною, і це було метою Росії від початку цієї війни.

"Таке грубе порушення міжнародного права є також причиною, за якої НАТО продовжує підтримувати Україну", - заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, Путін заявив, що РФ готова вести переговори про припиненн явійни, якщо війська України будуть повністю виведені з Донецької, Луганської "народних республік", Херсонської та Запорізької областей".

Також російський диктатор сказав, що якщо Європа хоче залишитися одним із самостійних центрів розвитку світу, то їй потрібно бути у добрих відносинах із Росією.


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