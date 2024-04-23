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Сенат США прийняв важливе рішення щодо надання допомоги Україні

22:23, 23 кві 2024
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Сенат США провів процедурне голосування за надання допомоги Україні, про що свідчить пряма трансляція із засідання.

Понад 60 сенаторів підтримали клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера "про завершення дебатів", що дає змогу схвалити прийняти законодавчий пакет за допомогою України за скороченою процедурою.

Перед цим сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, яка б могла затягнути розгляд законопроекту, але вона була відхилена більшістю.

"Українці, наша допомога вже прямує до вас, і Україна отримає більш, ніж потрібно, боєприпасів, техніки та засобів протиповітряної оборони", - сказав лідер демократичної більшості в Сенаті.

Як зазначають у Верховній раді України, це рішення дозволить провести швидке обговорення законопроєкту протягом 30 годин із обмеженим часом для кожного сенатора.

Остаточне голосування планується пізніше.

Джерело: Кореспондент


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