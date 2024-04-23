Сенат США прийняв важливе рішення щодо надання допомоги Україні

Сенат США провів процедурне голосування за надання допомоги Україні, про що свідчить пряма трансляція із засідання.

Понад 60 сенаторів підтримали клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера "про завершення дебатів", що дає змогу схвалити прийняти законодавчий пакет за допомогою України за скороченою процедурою.

Перед цим сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, яка б могла затягнути розгляд законопроекту, але вона була відхилена більшістю.

"Українці, наша допомога вже прямує до вас, і Україна отримає більш, ніж потрібно, боєприпасів, техніки та засобів протиповітряної оборони", - сказав лідер демократичної більшості в Сенаті.

Як зазначають у Верховній раді України, це рішення дозволить провести швидке обговорення законопроєкту протягом 30 годин із обмеженим часом для кожного сенатора.

Остаточне голосування планується пізніше.

Джерело: Кореспондент