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Енергетика / Суспільство / Війна

Міненерго роздумує, яким зробити тариф - щоб населення було в змозі платити

23:37, 22 травень 2024
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Міненерго оголосило про про підвищення тарифів на електроенергію вже як про вирішений факт. Справа тільки у цифрі підвищення і погодженні деяких термінів.

Новий тариф міг бути вже з травня, але Кабмін вирішив притримати ціну ще місяць. Міненерго ще не знає, яким саме буде тариф, однак упевнене, що він буде підйомним для оплати. "Вони ґрунтуються в першу чергу на тому, що населення повинно бути в змозі оплачувати, щоб це були посильні тарифи. І друге, ці тарифи мають сприяти проведенню ремонтної кампанії", – сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Відповідаючи на запитання, чи можливе підвищення удвічі, заступник міністра сказав: "Рішення, впевнений, буде збалансованим, щоб той крок був посильним для населення"..

Джерело: @liganet


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