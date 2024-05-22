Міненерго роздумує, яким зробити тариф - щоб населення було в змозі платити

Міненерго оголосило про про підвищення тарифів на електроенергію вже як про вирішений факт. Справа тільки у цифрі підвищення і погодженні деяких термінів.

Новий тариф міг бути вже з травня, але Кабмін вирішив притримати ціну ще місяць. Міненерго ще не знає, яким саме буде тариф, однак упевнене, що він буде підйомним для оплати. "Вони ґрунтуються в першу чергу на тому, що населення повинно бути в змозі оплачувати, щоб це були посильні тарифи. І друге, ці тарифи мають сприяти проведенню ремонтної кампанії", – сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Відповідаючи на запитання, чи можливе підвищення удвічі, заступник міністра сказав: "Рішення, впевнений, буде збалансованим, щоб той крок був посильним для населення"..

Джерело: @liganet