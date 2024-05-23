Зрадник, який скоригував ракетний удар на Яворівський полігон, отримав 15 років тюрми

Реальний термін ув’язнення отримав агент фсб, який скоригував ракетний удар по Яворівському полігону на Львівщині 13 березня 2022 року, повідомляє пресцентр СБУ.

Саме тоді окупанти здійснили масовану повітряну атаку із використанням майже 30 ракет.

Спецслужба встановила особу ворожого коригувальника і викрила його у результаті спецоперації у Львові. За матеріалами Служби безпеки суд призначив російському агенту 15 років за ґратами.

Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, колишній співробітник кдб. За даними контррозвідки, його вербуванням займався викритий СБУ раніше агент фсб, який отримав підозру від Служби за співпрацю з країною-агресором.

Після початку повномасштабного вторгнення рф на зрадника дистанційно вийшов звʼязковий, який скоординував його з представником фсб.За вказівкою агресора він мав встановити місця базування Сил оборони на території Львівщини. Згодом він передав ворогу інформацію із точними локаціями військових об’єктів, позначених на карті. Отримані розвіддані він передавав через месенджер своєму куратору з 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб.

На підставі зібраних доказів слідчими СБУ суд визнав зловмисника винним та засудив на 15 років ув’язнення згідно із ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності здійснювали контррозвідники та слідчі СБУ Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Джерело: День