Військові злочини росіян розслідує Генеральна прокуратура - по факту порушення законів війни

Під час повітряної розвідки в Донецькій області українські військові виявили пошкоджену бронемашину з відрізаною головою українського захисника. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У Донецькій області під час проведення аеророзвідки Сили оборони знайшли пошкоджений броньований автомобіль українських військових, на якому знаходилася відрізана голова українського захисника. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає УНН.

Як повідомляв Генеральний прокурор Андрій Костін, командири армії рф на Донеччині віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх. Зафіксовано факт обезголовлення українського захисника.

Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника, розповіли в Офісі Генпрокурора.

Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У межах слідства вживаються всі необхідні заходи задля встановлення обставин події. Вже встановлено причетність конкретних військовослужбовців рф до вчинення цього злочину.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

В ОГП вказали, що такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.