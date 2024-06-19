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Війна / Фінанси / Повсякденне життя

На прифронтові території приїдуть мобільні банкомати

23:38, 19 чер 2024
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Клієнти ПриватБанку у прифронтових регіонах зможуть отримувати банківські послуги за допомогою мобільного банкомату.

 Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Стартував проєкт унікального в Україні мобільного банкомату, який буде обслуговувати клієнтів там, де немає доступу до банківської інфраструктури та навіть в умовах відсутності електрики та зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, окрім видачі готівки, ресайкл модель банкомату дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги - від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо. Фахівці банку, що працюватимуть з мобільним банкоматом, завжди допоможуть клієнтам здійснити необхідні послуги.

"Нашим головним пріоритетом є впровадження стратегії безбар’єрності, і новий мобільний банкомат ПриватБанку має усе необхідне для надання банківських послуг там, де не працює жоден інший банк - насамперед для мешканців прифронтових регіонів", - відзначив Мусієнко.

У банку зазначають, що клієнти безпечно та в зручному, наскільки це можливо, форматі зможуть отримувати зарплатню, соціальні виплати, перекази, депозити та інше.

Як повідомлялось, ПриватБанк обслуговує понад 18 млн фізичних осіб, більше 870 тис. корпоративних клієнтів та підприємців.

Фото: ПриватБанк

Джерело: Укрінформ


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