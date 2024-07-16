Депутати таки вирішили відмовитися від "літнього часу"

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримав у цілому 261 нардеп.

Железняк уточнив, що цьогоріч українці в останню неділю жовтня (27 числа) ще переведуть стрілки годинника на “зимовий” час і далі переведення на “літній” час із 2025 року не буде.

У пресслужбі Апарату Верховної Ради заявляли, що ухвалення відповідного закону сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, а також євроінтеграційним прагненням України.

Двічі на рік, у березні та жовтні, українці переводять годинники на літній та зимовий час відповідно. Варто зазначити, що не всі країни світу дотримуються такої практики.

Системи переведення на “літній” та “зимовий” час наразі у світі дотримується 60 держав. Зокрема, це країни Європи та більшість штатів США, Канада, Ізраїль. Однак дати переведення стрілок бувають різними. У 2019 році Європарламент підтримав рішення про скасування переведення годинників з 2021 року, проте ці плани досі не реалізовані.

Насправді кожна країна ЄС мала б сама вирішувати, за яким часом — зимовим чи літнім — їй краще жити. Наразі більшість країн Європи, так само як і Україна, переводять годинники в березні та жовтні кожного року. Серед них Італія, Іспанія, Франція, Польща, Німеччина, Нідерланди, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія та інші.

Близько 140 країн світу або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. В Азії та Африці годинники переважно не переводять. Відмовилися від переходу на літній час Японія, Китай, Індія, Сінгапур, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія, Абхазія, Азербайджан, Росія.



У світовій практиці використовують терміни «стандартний» та «літній» час. Європа та Південна Америка назву «літній» час застосовують до будь-якого сезонного зміщення на годину вперед, незалежно від термінів і тривалості. Країни Північної Америки, Австралії та Нової Зеландії використовують термін «standard», а у період дії літнього часу замінюють його на «daylight» (денне світло – з англ.).

І тут виникає питання: до якої "європейської практики" ми наблизилися, якщо вся Європа переходить на літній час, а Україна від нього відмовилася? Може, варто було застосувати якесь більш прийнятне формулювання? Адже ми, навпаки, наблизилися до країн Азії. Африки та до Росії, які не застосовують літній час.

За матеріалами ЗМІ